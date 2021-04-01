Мёд поможет справиться с сердечными заболеваниями

Употребление мёда помогает справиться с сердечно-сосудистыми заболеваниями. К такому выводу пришли учёные из американские учёные из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейне, сообщают "Актуальные новости".

Специалисты привели эксперимент, в котором приняли участие 25 мужчин в возрасте от 18 до 68 лет. Оказалось, что употребление мёда привело к повышению содержания антиоксидантов в крови участников.

Мёд провоцирует умеренное защитное воздействие, которое направлено и на сердечно-сосудистую систему, утверждает ведущий автор научной работы Ники Энгесет.

Также учёные изучили влияние мёда на организм в ходе эксперимента с кроликами. Промежуточные результаты опыта показали, что антиоксиданты в составе мёда подавляют процесс образования бляшек, которые закупоривают кровеносные сосуды, поэтому умеренное употребление мёда очень полезно для здоровья.

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