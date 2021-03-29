Немецкий врач назвал опасные и полезные для кишечника продукты

Неправильное питание в долгосрочной перспективе чревато повышенной восприимчивостью к кишечным заболеваниям, среди которых, в том числе — рак толстой кишки.

Немецкий профессор Томас Фрилинг, специалист по гастроэнтерологии, глава отделения внутренней медицины клиники Helios Krefeld, дал рекомендации по питанию, которое сохранит слизистую кишечника здоровой. По мнению профессора, лучше всего для этого подходит так называемая "средиземноморская" диета. Этот рацион питания — преимущественно вегетарианский и богат клетчаткой.

Какие продукты отравляют кишечник

Это, прежде всего, сахар. Болезнетворные бактерии очень "любят" простой сахар и активно размножаются, расщепляя его. Тем самым они вытесняют полезные бактерии, которые занимаются расщеплением сложных сахаров.

Обжаренные, копчёные и сильно обработанные колбасные изделия. Эти продукты признаны канцерогенными. Не стоит съедать их более 500 грамм в неделю.

"Плохие" жиры: маргарин, майонез, сало. Эти продукты "напрягают" кишечник, говорит профессор Фрилинг.

А какие полезны?

Сохранить здоровую слизистую кишечника поможет клетчатка. В больших количествах она содержится в бобовых (горох, нут, чечевица) и овощах (шпинат, морковь). Бананы содержат много инулина — клетчатки, которая благотворно влияет на рост противовоспалительных кишечных бактерий. В рыбе много полиненасыщенных жирных кислот, которые укрепляют защитную функцию. Нужные волокна и ценные углеводы содержит также серый хлеб.