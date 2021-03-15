Швейцарский иммунолог оценила технологию разработки вакцины "Спутник V"

Использование двухвекторной технологии для разработки "Спутник V" разумно, но нужно больше данных о российской вакцине, заявила в интервью РИА "Новости" глава центра вакцинологии университетского госпиталя Женевы, педиатр Клэр-Энн Зигрист.

"Думаю, что выбор в пользу использования двух разных аденовирусных векторов на практике сложен с учётом риска ошибиться, но разумен. Действительно, это позволяет избежать того, что ответ организма на вектор, вызванный первой дозой вакцины, будет препятствовать второй дозе быть полностью эффективной. Я не видела никаких других данных об этой вакцине", — сказала она.