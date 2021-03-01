Пандемия COVID-19 ударила по психическому здоровью американских медиков

В США 87% врачей отделений неотложной помощи находятся в состоянии стресса из-за пандемии COVID-19, а 57% врачей скорой помощи сообщили, что им пришлось бы переживать за свою работу, если бы они обратились за помощью к психотерапевту, сообщает Chicago Tribune.

Медики признаются, что избегают обращений за психотерапевтической помощью, так как боятся быть наказанными наблюдателями и государственными медицинскими советами.

Коронавирус усиливает стресс, который врачи испытывают в процессе работы с пациентами, поэтому вопросы, связанные с психологическим состоянием медиков, стоят очень остро.

Эксперты считают, что у студентов-медиков другое отношение к консультациям с психотерапевтами. В отличие от предыдущих поколений врачей новое поколение врачей-стажеров больше заботится о своём здоровье.

"Я думаю, что через 10-20 лет всё будет по-другому", — сказал один из опрошенных врачей, — "Молодое поколение просто смотрит на вещи иначе".