Из желудка 17-летней британки извлекли 48-сантиметровый ком волос

17-летнюю британку доставили в больницу с жалобами на боль в животе, сообщает издание New York Post.

Компьютерная томография показала, что в желудке пациентки находится огромный ком волос диаметром 48 сантиметров. Оказалось, что девушка страдала редким заболеванием — синдромом Рапунцель, которое заставляет человека есть волосы.

Волосяной ком заполнил желудок пациентки и разорвал его стенки.

В таких случаях важно своевременно оказать медицинскую помощь.

Из желудка девушки извлекли колтун. Через неделю её выписали из больницы. Через месяц её состояние стало улучшаться.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что из желудка девушки извлекли килограммы волос.