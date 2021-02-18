17-летнюю британку доставили в больницу с жалобами на боль в животе, сообщает издание New York Post.
Компьютерная томография показала, что в желудке пациентки находится огромный ком волос диаметром 48 сантиметров. Оказалось, что девушка страдала редким заболеванием — синдромом Рапунцель, которое заставляет человека есть волосы.
Волосяной ком заполнил желудок пациентки и разорвал его стенки.
В таких случаях важно своевременно оказать медицинскую помощь.
Из желудка девушки извлекли колтун. Через неделю её выписали из больницы. Через месяц её состояние стало улучшаться.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что из желудка девушки извлекли килограммы волос.
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