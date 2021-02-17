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Сексолог Полеев высказался о проблеме мужского бесплодия в России

Здоровье » Здоровье и профилактика

По данным европейских исследователей, у каждого пятого мужчины в мире "ограниченно фертильная" сперма, в связи с чем возникают проблемы с зачатием.

Сексолог Полеев высказался о проблеме мужского бесплодия в России

О том, насколько данная проблема актуальна для России, в интервью "Правде.Ру" рассказал врач-психотерапевт, сексолог, кандидат медицинских наук Александр Моисеевич Полеев.

"В России мужское бесплодие не так распространено.

Что касается общемировой статистики, то далеко не каждый пятый мужчина бесплоден. Я знаю, что показатель женского бесплодия это порядка 12-13%, а у мужского в несколько раз ниже.

Это бессмысленно высчитывать средний показатель по миру. Есть страны, в которых распространены инфекционные заболевания, которыми если мужчина переболел в детстве, то становится бесплодным. В цивилизованных странах — в Европе, в Соединенных Штатах, в России - таких заболеваний нет.

Есть ещё генетические факторы — низкая активность сперматозоидов. Но это тоже большая редкость.

Если мы говорим о мужчинах в возрасте до 50 лет, то среди них очень мал процент бесплодных. Я думаю, что это порядка нескольких процентов, не больше. Если говорить о мужчинах более пожилого возраста, старше 60 лет, то у них может быть снижение активности сперматозоидов. Но если мы говорим о том возрасте, когда мужчины обычно становятся отцами, то тут другая проблема. Она заключается в том, что слишком часто возникают нежелательные беременности. Одно неловкое движение — и вы отец", — заключил собеседник "Правды.Ру".

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Автор: Снежана Шахова
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