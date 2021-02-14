Учёный: вакцины от коронавируса могут устареть

Развитие и мутация коронавируса могут привести к тому, что уже через несколько лет существующие вакцины потеряют свою эффективность.

Об этом предупредил вакцинолог Вашингтонского университета в Сент-Луисе Майкл Кинч.