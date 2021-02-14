Развитие и мутация коронавируса могут привести к тому, что уже через несколько лет существующие вакцины потеряют свою эффективность.
Об этом предупредил вакцинолог Вашингтонского университета в Сент-Луисе Майкл Кинч.
"Причина, по которым многие из нас беспокоятся, заключается не в том, что имеющиеся вакцины внезапно перестанут работать. А в том, что они постепенно устареют", — отмечает учёный.
США должны освободить исконно индейский земли, а также вывести свой контингент, расположенный без приглашения в различных странах мира.