Бледная кожа оказалась симптомом смертельной болезни

Чрезмерная бледность кожи может указывать на опасное заболевание. К такому выводу пришли британские учёные. Результаты их исследования были опубликованы в медицинском журнале Express.

Оказалось, что бледность кожи может проявляться из-за острого недостатка железа в организме. А это явный симптом рака кишечника.

Ещё одним симптомом этого заболевания может быть постоянная боль в нижней части живота.