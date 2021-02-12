Зима всегда сопровождается всплеском простудных заболеваний, поэтому в это время года особенно актуален вопрос о том, какие продукты питания могут заменить антибиотики.
Мощный естественный антибиотик — чеснок. Он способен справляться с инфекциями, вызванными различными типами патогенных микроорганизмов, сообщает сетевое издание "Актуальные новости".
В результате исследований даже было доказано, что регулярное употребление чеснока позволяет вылечить диабет, гипертонию и аллергию.
Второй мощный природный антибиотик — хрен. Он активирует иммунитет и помогает справиться с инфекциями. Особенно хрен эффективен при заболеваниях горла и мочевыводящих путей.
Кроме того, полезны овощи, фрукты и ягоды, содержащие витамин C, например, лимоны, апельсины, киви, смородину, шпинат и т. д.
Также полезно включить в рацион мёда, корицу и эвкалипт. Укрепление этих продуктов укрепляет иммунитет и помогает организму успешно сопротивляться с инфекциями.
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