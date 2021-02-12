Какие продукты могут заменить антибиотики?

Зима всегда сопровождается всплеском простудных заболеваний, поэтому в это время года особенно актуален вопрос о том, какие продукты питания могут заменить антибиотики.

Мощный естественный антибиотик — чеснок. Он способен справляться с инфекциями, вызванными различными типами патогенных микроорганизмов, сообщает сетевое издание "Актуальные новости".

В результате исследований даже было доказано, что регулярное употребление чеснока позволяет вылечить диабет, гипертонию и аллергию.

Второй мощный природный антибиотик — хрен. Он активирует иммунитет и помогает справиться с инфекциями. Особенно хрен эффективен при заболеваниях горла и мочевыводящих путей.

Кроме того, полезны овощи, фрукты и ягоды, содержащие витамин C, например, лимоны, апельсины, киви, смородину, шпинат и т. д.

Также полезно включить в рацион мёда, корицу и эвкалипт. Укрепление этих продуктов укрепляет иммунитет и помогает организму успешно сопротивляться с инфекциями.