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Какие продукты могут заменить антибиотики?

Здоровье » Здоровье и профилактика

Зима всегда сопровождается всплеском простудных заболеваний, поэтому в это время года особенно актуален вопрос о том, какие продукты питания могут заменить антибиотики.

Какие продукты могут заменить антибиотики?

Мощный естественный антибиотик — чеснок. Он способен справляться с инфекциями, вызванными различными типами патогенных микроорганизмов, сообщает сетевое издание "Актуальные новости".

В результате исследований даже было доказано, что регулярное употребление чеснока позволяет вылечить диабет, гипертонию и аллергию.

Второй мощный природный антибиотик — хрен. Он активирует иммунитет и помогает справиться с инфекциями. Особенно хрен эффективен при заболеваниях горла и мочевыводящих путей.

Кроме того, полезны овощи, фрукты и ягоды, содержащие витамин C, например, лимоны, апельсины, киви, смородину, шпинат и т. д.

Также полезно включить в рацион мёда, корицу и эвкалипт. Укрепление этих продуктов укрепляет иммунитет и помогает организму успешно сопротивляться с инфекциями.

Автор: Снежана Шахова
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