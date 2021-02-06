Мясников посоветовал не принимать таблетки для снижения давления

Известный телеврач Александр Мясников предупредил об опасности таблеток, снижающих давление и рекомендовал убрать их из домашней аптечки.

Специалист утверждает, что подобные лекарства часто становятся причиной инфарктов, инсультов и других серьёзных последствий.

"У вас поднялось давление, и вам все говорят: возьмите под язык то-то и то-то. Вы прекрасно знаете название этих лекарств. Вы берете, и давление падает. А потом — инфаркт. И вы считаете, что он случился от повышения давления", — отметил Мясников.

Врач добавил, что в подобных случаях кровоизлияния происходят именно из-за резкого снижения давления.