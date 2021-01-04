Офтальмолог назвала продукты для здоровья глаз

Для здоровья глаз необходимо включить в рацион брокколи, цветную капусту и другие крестоцветные овощи, сообщила в интервью Агентству "Москва" офтальмолог-хирург Марина Дорохова.

"Также в рационе должны присутствовать фрукты и ягоды, например, черника. Кроме того, стоит обратить внимание и на полиненасыщенные жиры. Особое внимание нужно уделить уровню глюкозы в крови. Статистически доказано, что повышенный сахар крови ведёт к постепенному ухудшению зрения", — пояснила специалист.

Людям, которые много времени проводят за компьютером, необходимо использовать глазные капли. У данной категории граждан могут быть нарушения функции слизистой глаза.

"Не забывайте часто моргать и увлажнять глаза каплями каждые два-три часа. Это поможет избежать хотя бы одного из факторов риска покраснения глаз", — добавила специалист.

Покраснение глаз также может вызвать повышенное артериальное давление. Тогда необходимо обратиться к врачу.