Российские специалисты разработали два уникальных препарата от COVID-19, один из которых представляет собой антидот от этого заболевания. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

О новой разработке в интервью "Правде. Ру" рассказал доктор медицинских наук, вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев.

"Эффективность этого препарата составляет более 99%. Вероника Игоревна только констатировала то, что он создан и что он очень высокого класса.

Меня радует это открытие. Появление эффективных лекарственных средств против вирусных инфекций — это очень большое достижение. Почему? Потому что это не часто происходит.

Вирусы — это внутриклеточные паразиты, поэтому добраться до них намного сложнее, чем до бактериальных паразитов, потому что нужно сразу соблюсти три условия. Какие? Во-первых, нужно чтобы вещество могло проникать в клетку. Во-вторых, чтобы оно не разрушало метаболизм клетки. В третьих, чтобы оно разрушало метаболизм вируса. Вот соблюдение этих трёх условий в одном веществе и представляет большую трудность.

Что касается понятия "антидот", то Вероника Игоревна употребила его уместно. Антидот — это короткое слово эффективного вещества против какого-то действия. Например, сода — это антидот от изжоги. Это слово очень правильное, общеупотребительное.

Я ещё раз повторяю, что надо радоваться двум вещам. Во-первых, тому, что поиски таких лекарств ведутся, а во-вторых, тому, что они завершаются успехом. Это, несомненно, успех, если мы такие лекарства создаём. Это большое химическое, я не побоюсь этого слова, искусство, искать и находить эффективные лекарственные препараты против вирусных инфекций. Я как вирусолог с очень большим уважением отношусь к таким победам", — пояснил собеседник "Правды. Ру".