Мясников раскрыл самую вредную привычку для здоровья

Популярный врач и телеведущий Александр Мясников назвал самую вредную, по его мнению, привычку.

Медик утверждает, что нет ничего более разрушительного для физического и психологического здоровья человека, чем постоянно сидеть дома.