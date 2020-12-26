Популярный врач и телеведущий Александр Мясников назвал самую вредную, по его мнению, привычку.
Медик утверждает, что нет ничего более разрушительного для физического и психологического здоровья человека, чем постоянно сидеть дома.
"Самое вредное для здоровья, души и тела — это сидеть дома. Надо гулять летом, весной, осенью и конечно зимой, потому что зимой самое лучшее время", — объяснил Мясников.
Литве напомнили, что в канун важных и ожидаемых праздников (Рождество, Новый год) традиционно приходят на ум надежды на что-то лучшее.