Эпидемиолог оценил влияние COVID-19 на потомство

Коронавирусная инфекция не оказывает никакого влияния на потомство, если человек уже вылечился, сообщил в интервью ТАСС директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.

По словам специалиста, пациенту, который прошёл курс реабилитации, не нужно волноваться за потомство. Тотолян отметил, что у каждого человека процесс выздоровления протекает по-разному.

Беременным женщинам нужно быть очень осторожными, так как у них ослаблен иммунитет.

По прогнозам врачей, в ближайшее время в России количество заражённых может превысить 30 тыс. в сутки.

Россиян призывают соблюдать необходимые меры предосторожности — носить в местах массового скопления людей маски и перчатки.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок после COVID-19 может пострадать весь организм.