Экстракт зелёного чая защитит от облысения

Учёные провели исследование, в результате которого им удалось выяснить, какой напиток препятствует облысению, сообщает Daily Express.

В эксперименте приняли участие люди, страдающие от облысения. Им нанесли экстракт чая на кожу головы. В результате у участников заметно ускорился процесс роста волос.

Кроме того, специалисты провели опыты на грызунах. Они кормили мышей пищей с содержанием экстракта зелёного чая. Это привело к тому, что у животных активизировался процесс роста шерсти.

Учёные считаю, что всё дело в кахетинах, которые входят в состав напитка. Именно они способны блокировать эффект тестостерона и дигидротестостерона, которые затормаживают рост волос и ускоряют процесс выпадения.﻿

Ранее китайские ученые провели эксперимент, который доказал уникальные полезные свойства зелёного чая. Его употребление повышает скорость метаболизма, помогает сжигать жир и снижает уровень холестерина.﻿﻿