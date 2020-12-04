Учёные провели исследование, в результате которого им удалось выяснить, какой напиток препятствует облысению, сообщает Daily Express.
В эксперименте приняли участие люди, страдающие от облысения. Им нанесли экстракт чая на кожу головы. В результате у участников заметно ускорился процесс роста волос.
Кроме того, специалисты провели опыты на грызунах. Они кормили мышей пищей с содержанием экстракта зелёного чая. Это привело к тому, что у животных активизировался процесс роста шерсти.
Учёные считаю, что всё дело в кахетинах, которые входят в состав напитка. Именно они способны блокировать эффект тестостерона и дигидротестостерона, которые затормаживают рост волос и ускоряют процесс выпадения.
Ранее китайские ученые провели эксперимент, который доказал уникальные полезные свойства зелёного чая. Его употребление повышает скорость метаболизма, помогает сжигать жир и снижает уровень холестерина.
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