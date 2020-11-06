Американские специалисты из Корнелльского университета утверждают, что избыток пищевой соли может ухудшить мозговое кровообращение. Вывод специалистов в интервью "Правде.Ру" прокомментировал врач-диетолог, руководитель клиники Коррекция веса Алексей Ковальков.

"Если соли много, значит, её много в крови, значит, меняются реологические свойства крови, она начинает вбирать в себя воду, чтобы это компенсировать. Кровь становится более жидкая, что улучшает мозговое кровообращение.

Для того чтобы кровь была жидкой, нужно больше пить. Если человек съел много солёной пищи, то он выпьет больше воды.

Для улучшения мозгового кровообращения обычно рекомендуют омега-3, жирные кислоты, витамин D, коэнзим Q10.

У крови есть свойство: сначала она становится более жидкой, а потом более густой, в результате образуются тромбы, поэтому не нужно заниматься самолечением и пытаться улучшить кровообращение, лучше обратиться за консультацией к специалисту", — пояснил собеседник "Правды.Ру".

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