Избыток пищевой соли может ухудшить мозговое кровообращение

Американские специалисты из Корнелльского университета изучили влияние пищевой соли на мозг, сообщает "Российская газета".

Известно, что соль является важным компонентом питания. Но если не соблюдать норму потребления этого продукта, в головном мозге могут образоваться аномальные отложения.

К такому выводу учёные пришли в результате опытов на мышах, которые показали, что постоянное употребление пересоленной пищи приводило к образованию молекул интерлейкина-17 в тонком кишечнике. Попадая в кровоток, эти молекулы расширяют сосуды, что ухудшает мозговое кровообращение.

Специалисты предположили, что ухудшение мозгового кровотока может быть одной из причин слабоумия. Для того чтобы проверить данную гипотезу, учёные давали грызунам продукты, в которых содержание соли было превышено в 8-16 раз количеством соли. В результате опыта выяснилось, что соль не только ухудшает мозговой кровоток, но и приводит к образованию тау-белков, ассоциированных с деменцией.