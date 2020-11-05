Американские специалисты из Корнелльского университета изучили влияние пищевой соли на мозг, сообщает "Российская газета".
Известно, что соль является важным компонентом питания. Но если не соблюдать норму потребления этого продукта, в головном мозге могут образоваться аномальные отложения.
К такому выводу учёные пришли в результате опытов на мышах, которые показали, что постоянное употребление пересоленной пищи приводило к образованию молекул интерлейкина-17 в тонком кишечнике. Попадая в кровоток, эти молекулы расширяют сосуды, что ухудшает мозговое кровообращение.
Специалисты предположили, что ухудшение мозгового кровотока может быть одной из причин слабоумия. Для того чтобы проверить данную гипотезу, учёные давали грызунам продукты, в которых содержание соли было превышено в 8-16 раз количеством соли. В результате опыта выяснилось, что соль не только ухудшает мозговой кровоток, но и приводит к образованию тау-белков, ассоциированных с деменцией.
"Чрезмерное потребление соли ингибирует синтез оксида азота. Если уровень оксида азота снижается, то растет активность фермента, который стимулирует образование тау-белков в клетках мозга. Пока что эти выводы справедливы только для мышей, но есть высокая вероятность того, что соль представляет опасность и для человеческого мозга", — утверждает автор научного исследования Джузеппе Фарако.
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