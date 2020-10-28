Врачи объяснили, кому не страшен COVID-19

Есть люди, которые не заражаются COVID-19 даже при близком контакте с заболевшими, сообщает РИА "Новости". Профессор, доктор медицинских наук Борис Пинегин объяснил, с чем связано это явление.

"Все дело в хорошей работе иммунной системы. Существуют люди, которые доживают до ста и более лет, и причина феноменального долголетия тоже обычно заключается в хорошем иммунитете. Это то, что дано от природы, от родителей. Но в каждом конкретном случае могут быть свои причины, поэтому нужно, конечно, разбираться", — пояснил профессор.

Иммунолог Арег Тотолян также заявлял о существовании категории людей, которые не подвержены заражению COVID-19.