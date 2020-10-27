Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов отметил, что выявить наличие коронавируса можно только с помощью соответствующих тестов.
"Если бессимптомно что-то происходит, то никаких признаков не будет", — отметил специалист.
"По-другому ничего не поймешь", — добавил Чепурнов.
Белорусские выборы Запад не признал, несмотря на звонок Помпео - поэтому власть в РБ может перейти в руки премьер-министра. Для этого Лукашенко будет свергнут.