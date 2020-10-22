Употребление куриных яиц продлевает жизнь

Диетологи утверждают, что питание является одним из главных факторов долголетия, сообщает ToDay News Ufa.

Например, такой популярный завтрак как куриное яйцо относится к числу продуктов, способствующих повышению продолжительности жизни.

Дело в том, что яйцо — источник лютеина и зеаксантина, которые защищают глаза с возрастом. Также они обладают антиоксидантными свойствами, поэтому способны противодействовать негативному влиянию процессов старения.

В яйцах содержится большое количество белка, поэтому они являются очень сытными. Кроме того, в состав яиц входит микроэлемент холин, который полезен для здоровья мозга.

Также употребление данного продукта позволит снизить уровень "плохого" холестерина, что защищает организм от развития сердечно-сосудистых заболеваний.

могут быть опасны для здоровья. Так, употребление яиц в сыром виде может привести к диарее.