Специалисты опровергли миф о нормальном кровяном давление

Считается, что нормальное кровяное давление должно быть 120 на 80, сообщает ToDay News Ufа. Многие люди полагают, что если у них такие показатели, то им не грозят такие заболевания, как инфаркт или инсульт. Однако это не так.

Британские исследователи провели эксперимент с участием 1,5 тыс. человек. Всем им измерили давление.

В результате выяснилось, что стабильное и нормальное давление не говорит об отсутствии риска развития болезней сердца.

Специалисты установили, что даже незначительное повышение давления на каждые 10 мм ртутного столба увеличивает риск возникновения сердечных заболеваний. Также исследователи обратили внимание на то, что у людей с давлением 120-129 мм ртутного столба выше риск появления проблем с сердцем, чем у людей с показателями в 90-99 мм ртутного столба.

Ранее немецкий кардиолог Мартин Холле рассказал, как снизить давление без таблеток.