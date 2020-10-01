Эксперты объяснили, почему нельзя пить кофе на голодный желудок

Многие люди предпочитают пить кофе по утрам. Это ароматный напиток помогает проснуться и настроиться на продуктивную работу. Однако британские специалисты из университета Бата провели эксперимент, который показал, что если пить кофе натощак, то это может привести к проблемам с уровнем сахара и даже развитию диабета.

Участников эксперимента поделили на две группы. Первой группе предлагали натощак выпить сладкий напиток, который содержал столько же калорий, сколько и обычный завтрак. Второй группе давали крепкий чёрный кофе, а через 30 минут — тот же напиток.

Потом добровольцы сдали анализ крови для определения уровня глюкозы.

В результате выяснилось, что у участников второй группы уровень сахара повысился на 50%.

Чем это грозит?

В будущем такие резкие скачки показателей могут спровоцировать развитие сахарного диабета второго типа, нарушится толерантность организма к глюкозе.

Однако это не значит, что утром нужно отказаться от употребления кофе. Просто не рекомендуется его пить на голодный желудок.