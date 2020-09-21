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Ананас защитит от коронавируса — учёные

Ананас защитит от коронавируса — учёные. 409277.jpeg

Учёные провели исследование, которое показало, что в стеблях фрукта содержится бромелаин — вещество, обладающее противовирусным действием.

Специалисты пришли к выводу, что этот экзотический фрукт может быть эффективен в борьбе с COVID-19.

В процессе исследования специалисты обнаружили, что бромелаин может подавлять COVID-19. Это вещество блокирует действие трех компонентов SARS-CoV-2, которые в обычных условиях помогают ему проникнуть в клетки организма и начать размножаться.

Как сообщает "Медик Форум", эти выводы пока являются предварительными, но учёные убеждены, что результаты этого открытия очень перспективны.

Ранее диетолог Марият Мухина рассказала, какие продукты нужно включить в рацион для укрепления иммунитета при вспышке коронавируса.

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