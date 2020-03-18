Диетолог Марият Мухина рассказала, какие продукты нужно включить в рацион для укрепления иммунитета при вспышке коронавируса.
Для укрепления иммунитета полезны лесные ягоды.
"Малина действует как аспирин, так как в ней содержится большое количество салицилатов. Свежие ягоды малины стоят дорого, но ее употреблять в замороженном виде. Также можно заваривать веточки малины", — сообщила специалист.
Коронавирус COVID-2019 попадает на слизистую оболочку гортани, поэтому полезно полоскать горло настойки шалфея, ромашки или зверобоя. Их можно приобрести в аптеке.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.