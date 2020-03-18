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Источник Правда.Ру

Диетолог назвала продукты для укрепления иммунитета при коронавирусе

Здоровье

Диетолог Марият Мухина рассказала, какие продукты нужно включить в рацион для укрепления иммунитета при вспышке коронавируса.

Для укрепления иммунитета полезны лесные ягоды.

"Малина действует как аспирин, так как в ней содержится большое количество салицилатов. Свежие ягоды малины стоят дорого, но ее употреблять в замороженном виде. Также можно заваривать веточки малины", — сообщила специалист.

Коронавирус COVID-2019 попадает на слизистую оболочку гортани, поэтому полезно полоскать горло настойки шалфея, ромашки или зверобоя. Их можно приобрести в аптеке.

ягоды иммунитет коронавирус врач-диетолог продукты питания
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