Различные исследования подтвердили благотворный эффект лечебной травы Hypericum perfertum при борьбе с депрессией. Эту траву ещё называют Зверобой. На основе этого растения изготавливают препараты против депрессии.
В цветах и листьях этого растения содержится гиперфорин. Это вещество воздействует на рецепторы центральной нервной системы.
Однако перед применением этого растения необходимо проконсультироваться со специалистом, поскольку приём Зверобоя сравним с употреблением психотропных препаратов.
С 5 ноября в Европарламенте перестанут признавать Александра Лукашенко в качестве президента Белоруссии.