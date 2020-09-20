Названо природное лекарство для борьбы с депрессией

Различные исследования подтвердили благотворный эффект лечебной травы Hypericum perfertum при борьбе с депрессией. Эту траву ещё называют Зверобой. На основе этого растения изготавливают препараты против депрессии.

В цветах и листьях этого растения содержится гиперфорин. Это вещество воздействует на рецепторы центральной нервной системы.

Однако перед применением этого растения необходимо проконсультироваться со специалистом, поскольку приём Зверобоя сравним с употреблением психотропных препаратов.