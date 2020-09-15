Известно, что дети обожают соки — они вкусные и сладкие, к тому же родители часто их покупают, думая, что данный продукт полезен. Но это заблуждение. О том, почему пакетированные соки могут негативно отразиться на здоровье ребёнка, рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.
Он отметила, что такие напитки покупать не стоит, так как это не натуральный продукт. Лучше дать ребёнку свежий фрукт. В его состав входит клетчатка, которая снижает уровень сахара, получаемого из продукта.
В настоящее время дети едят много сладкого, их поджелудочная железа постоянно испытывает большую нагрузку. А употребление пакетированных соков может привести к развитию сахарного диабета.
Дюваль советует давать детям пакетированные соки в качестве угощения не чаще, чем раз в полгода.
Это же относится и к свежевыжатым сокам.
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