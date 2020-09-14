Мигрень является второй по частоте головной болью в мире и первой, по поводу которой люди вынуждены обращаться к врачам. Американские исследователи утверждают, что справиться с мигренью помогает зелёный свет. О том, эффективен ли данный метод, рассказала врач-невролог Ирина Нарычева.

"Мигрень, так же как и все головные боли, это поражение печени. Зелёный свет, созерцание зелёных лужаек, зелёных деревьев воздействует на печень с точки зрения её успокоения.

Мигрени могут быть разными, часто они маскируют опухоль мозга, поэтому здесь в первую очередь нужна диагностика. Бывают очень тяжёлые приступи мигрени, которые только препаратами можно снять. Но в качестве дополнительного метода лечение зелёный свет можно использовать.

Его влияние было известно ещё в древневосточной медицине. Европейской же медицине всего 200 с небольшим лет, она развивается иначе.

Вся европейская медицина конфессиональная, она уже коммерциализирована, там только деньги давай.

Восточная медицина основана на железобетонных вековых законах природы. Вот и всё отличие", — пояснила специалист.