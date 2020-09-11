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Зелёный свет помогает избавиться от мигрени - учёные

Учёные из США нашли простой способ лечения одного из самых распространенных заболеваний — мигрени. От этого недуга поможет избавиться воздействие зелёного света.

Зелёный свет помогает избавиться от мигрени - учёные

Специалисты уже провели эксперимент, в котором приняли участие 29 пациентов.

В течение десяти недель на них воздействовал белый свет, на протяжении 1-2 часов ежедневно. На втором этапе исследования белый свет заменили на зелёный.

В результате 86% пациентов, страдающих эпизодической мигренью, и 63% с хронической мигренью, сообщили о снижении на 50% количества дней в месяц с головной болью.

Учёные отмечают, что такой необычный способ лечения не имеет никаких побочных эффектов. Кроме того, зелёный свет улучшает качества сна.

"Для достижения желаемых результатов пациенты должны подвергаться воздействию зеленого света при правильной интенсивности, частоте и времени", — сообщил руководитель исследования Мохаб Ибрагим.
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