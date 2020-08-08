В Китае зарождается новая эпидемия. На этот раз - буньявирус

В Китае произошла вспышка нового смертельного вируса, который уже окрестили "буньявирус". Медиками было обнаружено 37 заболевших в провинции Цзянсу. Ещё 23 инфицированных были госпитализированы в провинции Аньхой.

От нового недуга уже скончались семь человек. Буньявирус распространяется через укусы клещей и способен передаваться от зараженного человека здоровому.

Основные симптомы недуга: снижение количества лейкоцитов и тромбоцитов в крови, диарея, рвота, кашель и повышение температуры тела.