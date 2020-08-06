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В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно употреблять дыню

Здоровье

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, чем может быть опасна дыня, а также о правилах её употребления.

Дыню нельзя запивать холодной водой, молоком или алкоголем, так как это может стать причиной расстройства желудочно-кишечного тракта.

Эксперты также напомнили, что дыня — тяжёлый продукт, поэтому её лучше есть в перерывах между едой. На голодный желудок или после приёма пищи дыню есть нельзя.

Также специалисты напомнили, что вредные вещества скапливаются вокруг корки дыни.

Кому нельзя есть дыню?

От употребления дыни стоит отказаться людям с диабетом, беременным женщинами и кормящим матерям.

Для всех остальных дыня будет полезным продуктом, так как она является источником калия, магния, железа и витаминов С и Р. Кроме того, дыня снижает уровень холестерина в крови и утоляет жажду.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что злоупотребление арбузом может привести к ожирению.

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