Кому нельзя есть дыню?

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, чем может быть опасна дыня, а также о правилах её употребления.
Дыню нельзя запивать холодной водой, молоком или алкоголем, так как это может стать причиной расстройства желудочно-кишечного тракта.
Эксперты также напомнили, что дыня — тяжёлый продукт, поэтому её лучше есть в перерывах между едой. На голодный желудок или после приёма пищи дыню есть нельзя.
Также специалисты напомнили, что вредные вещества скапливаются вокруг корки дыни.
От употребления дыни стоит отказаться людям с диабетом, беременным женщинами и кормящим матерям.
Для всех остальных дыня будет полезным продуктом, так как она является источником калия, магния, железа и витаминов С и Р. Кроме того, дыня снижает уровень холестерина в крови и утоляет жажду.
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