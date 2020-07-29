Врач-диетолог Ольга Григорьян рассказала, к чему может привести чрезмерное употребление арбузов.
Так, специалист предупредила, что у человека может развиться ожирение. Если каждый день съедать более 1,5 килограммов красной бахчи, то лишний вес гарантирован.
Ольга Григорьян сообщила, что арбуз противопоказан людям, у которых сахарный диабет и атеросклероз. Также не стоит увлекаться этой ягодой людям с аллергией и астмой.
За один раз рекомендует употреблять максимум 300 граммов арбуза.
"Нужно понимать, что эта ягода вкусная, потому что в ней содержится большое количество сахара", — объяснила диетолог и призвала контролировать его потребление.
Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, что людям с определенными заболеваниями не рекомендуется употреблять дыню.
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