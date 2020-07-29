Злоупотребление арбузом может привести к ожирению

Врач-диетолог Ольга Григорьян рассказала, к чему может привести чрезмерное употребление арбузов.

Так, специалист предупредила, что у человека может развиться ожирение. Если каждый день съедать более 1,5 килограммов красной бахчи, то лишний вес гарантирован.

Кому нельзя есть арбуз?

Ольга Григорьян сообщила, что арбуз противопоказан людям, у которых сахарный диабет и атеросклероз. Также не стоит увлекаться этой ягодой людям с аллергией и астмой.

За один раз рекомендует употреблять максимум 300 граммов арбуза.

"Нужно понимать, что эта ягода вкусная, потому что в ней содержится большое количество сахара", — объяснила диетолог и призвала контролировать его потребление.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, что людям с определенными заболеваниями не рекомендуется употреблять дыню.