Онкологические заболевания находятся на втором месте в мире по количеству летальных исходов, уступая только сердечно-сосудистым заболеваниям.
Врачи утверждают, что при внимательном отношении к своему здоровью рак можно выявить на ранней стадии.
"Онкология уносит много жизней, в частности, и среди людей до 45 лет. Поэтому нужно уметь распознавать первые признаки, которые могут сигнализировать о данной проблеме", — отметил врач-терапевт, профессор и заслуженный деятель науки РФ Аркадий Верткин.
Также должны насторожить уплотнения, проблемы с пищеварением и глотанием. Кроме того, нужно обращать внимание на состояние родинок и бородавок.
О наличии заболевания могут говорить продолжительный кашель и сиплый голос.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врачи назвали семь ранних признаков рака.
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