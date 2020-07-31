Врач перечислил первые признаки рака на ранней стадии

Онкологические заболевания находятся на втором месте в мире по количеству летальных исходов, уступая только сердечно-сосудистым заболеваниям.

Врачи утверждают, что при внимательном отношении к своему здоровью рак можно выявить на ранней стадии.

"Онкология уносит много жизней, в частности, и среди людей до 45 лет. Поэтому нужно уметь распознавать первые признаки, которые могут сигнализировать о данной проблеме", — отметил врач-терапевт, профессор и заслуженный деятель науки РФ Аркадий Верткин.

Симптомы опасного заболевания:

изменение ритма дефекации и мочеиспускания;

незаживающие язвы;

странные кровотечения.

Также должны насторожить уплотнения, проблемы с пищеварением и глотанием. Кроме того, нужно обращать внимание на состояние родинок и бородавок.

О наличии заболевания могут говорить продолжительный кашель и сиплый голос.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врачи назвали семь ранних признаков рака.