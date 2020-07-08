В мире зафиксирован третий случай полного излечения от ВИЧ

Появилась информация о третьем возможном случае полного излечения человека от ВИЧ-инфекции. Лечение проводилось с помощью агрессивной комбинации антиретровирусных препаратов и витамина В3.

Пациент — 36-летний житель Бразилии. О прошел курс лечения, в результате чего у мужчины количество вирусных частиц снизилось до нуля, и уже больше года ВИЧ не наблюдается в его крови.

Кроме того, у него уменьшилось и количество антител. На основании этого врачи сделали вывод о том, что зараженные клетки отсутствуют в лимфатических узлах и кишечнике.

До сих пор прекращение приема антиретровирусных препаратов приводило к возрастанию вирусной нагрузки в течение нескольких недель.

Но пока ученые опасаются делать выводы о полном выздоровлении пациента из Сан-Паулу.

На данный момент подтвержденными считаются два случая полного излечения от ВИЧ. Это житель США Тимоти Рэй Браун и пациент из Великобритании. Им обоим провели пересадку костного мозга для лечения рака крови. Но и этот дорогостоящий метод не всегда дает положительные результаты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ВИЧ перестал быть "невидимкой".