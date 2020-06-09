В Совете Федерации рассказали, как выехать за границу на лечение

Россиянам разрешили выезжать за границу на лечение. Соответствующий указ уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как будет работать система, "Правде.Ру" рассказал первый заместитель Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Ситуация очень простая: если человек болен, он спокойно получает справку от своего врача, участкового из поликлиники, что он нуждается в лечении, что он болен, или приглашение из иностранного государства, что они готовы его принять на лечение. Никто не собирается запрещать в этом плане людям покидать. Но все зависит оттого, как будет наложено сообщение. Авиационное международное пока у нас не восстановлено. Если появится возможность на своих личных машинах, на личном транспорте, люди имеют право на это", — пояснил эксперт.

Он также отметил, что пока не стоит разрешать туристические заграничные поездки. По словам Джабарова, сейчас во многих странах мира ситуация с коронавирусом еще не стабилизировалась. Выезд россиян за пределы страны может спровоцировать вторую волну COVID-19.