Россияне должны будут подтвердить цель поездки для выезда из страны

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ, по которому жители России смогут выезжать за рубеж для ухода за родственниками, работы, учебы или лечения.

В постановлении правительства указывается, что для выезда за границу обязательно необходимо подтвердить цель поездки, то есть предоставить подтверждающий документ.

Иностранные граждане, приезжающие в Россию для лечения, также должны будут документально подтвердить цель приезда.