Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ, по которому жители России смогут выезжать за рубеж для ухода за родственниками, работы, учебы или лечения.
В постановлении правительства указывается, что для выезда за границу обязательно необходимо подтвердить цель поездки, то есть предоставить подтверждающий документ.
Иностранные граждане, приезжающие в Россию для лечения, также должны будут документально подтвердить цель приезда.
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