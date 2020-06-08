Более 20% жителей Москвы и Подмосковья уже имеют иммунитет к коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов.
"Иммунитет есть, и он порядка 20%. По законам эпидемиологии, если иммунитет достигнет 30% среди популяции, темпы распространения инфекции замедлятся. А если мы достигнем шестидесяти — семидесятипроцентного рубежа, о коронавирусе мы забудем", — пояснил эпидемиолог.
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