Эпидемиолог: 20% жителей Москвы имеют иммунитет к коронавирусу

Более 20% жителей Москвы и Подмосковья уже имеют иммунитет к коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов.