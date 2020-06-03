В Бурятии среди работников детского сада "Солнышко" выявлен случай заражения коронавирусом. По словам главного государственного санитарного врача по Республике Бурятия Сергея Ханхареева, по данному случаю проводятся соответствующие противоэпидемические мероприятия.
С июня детский сад не будет принимать детей. Круг контактных лиц установлен: в общей сложности насчитывается 328 человек — это работники учреждения, дети и родители.
Все они будут находиться на самоизоляции. Также им нужно будет пройти лабораторное обследование.
Запланировано проведение дезинфекционных мероприятий.
Детский сад "Солнышко" нарушил ранее выданное предписание о том, что допуск воспитанников до 12 мая должен был осуществляться через один вход.
"По результатам эпидемиологического расследования нами будут приняты меры административного воздействия в отношении виновных лиц, — отметил Ханхареев.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врачи опасаются, что заражение коронавирусом позже "аукнется" детям.
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