Коронавирус — ключевая тема для работников медицины. Очередной круглый стол состоялся в минувшие выходные по инициативе Минздрава России в онлайн-формате. Это позволило принять участие врачам из разных регионов.
Тема встречи: "COVID + Дети: в эфире эксперты из красной зоны". Запись опубликована на Ютуб-канале.
Главный спикер — руководитель Центра инфекционных болезней ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" Минздрава России, д. м.н Майя Бакрадзе рассказала о лечении детей, зараженных коронавирусной инфекцией.
Но даже не это тревожит сегодня педиатров, а урон, который вирус наносит детскому организму.
"На КТ детей c COVID-19 есть изменения, и эти изменения бесследно, просто так проходить не могут. Этот вопрос будет обсуждаться неоднократно среди всех наших коллег. Что будет с переболевшими детьми через год, никто не знает", — отметила Бакрадзе.
"Мы так же как и весь мир не знаем, во что обойдется нам коронавирусная инфекция", — заключила она.
По последним данным, в России
Во всяком случае у парламентариев, курирующих систему здравоохранения, "детской" статистики коронавируса, по словам Федота Тумусова, члена Комитета по охране здоровья в ГД, у них нет.
"У нас в комитете таких данных нет.Я думаю, что в ведомственном плане такая статистика в Минздраве есть.
Но все-таки дети подвержены проникновению этого вируса меньше, чем взрослые. Потому что коварность этого вируса заключается в том, что он действует на ослабленный иммунитет. Естественно, если ребенок с ослабленным иммунитетом, с другими болезнями, он на него, конечно, действуют. И дети могут болеть тяжело.
Но можно будет делать выводы после того, как это все дело закончится.Специалисты изучают, ученые анализируют…
Странный вирус, который решил всех удивить. И специалисты Роспотребнадзора недавно последовали его примеру — удивили всех новыми требованиями работы для школ…
Оно так и есть.
То, что после пандемии у нас будет другой мир, это все понимают. И с этим изменится каждая сфера жизни, в том числе образовательные учреждения - там будут какие-то новые правила.
Одномоментно, конечно, сложно работу по новым требованиям в школах организовать. Мы же понимаем, что у нас есть регионы, где в классах по 40 человек учатся…
Да и материально-техническую базу разом не изменить. Для этого требуется время.
Поэтому изменения, предписанные Роспотребнадзором, будут вводиться в школах. Но, естественно — я так думаю — не все сразу. Но в этом направлении, скорее всего, будет движение.
О том, что именно рекомендует Роспотребнадзор школам, читайте в материале на сайте "Правда.Ру"
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