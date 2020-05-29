Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В Подмосковье с 3 июня откроются парикмахерские
В Калмыкии главу района сняли с должности из-за клубники
Баранец: вбросы ПНС о Шугалее созданы по лекалам Запада
Лувр откроют к середине лета
Постановление о возврате налога самозанятым подписали в правительстве
Экипажи противолодочных кораблей приступили к учениям в Баренцевом море
Белоруссия задолжала России за газ почти $166 млн
В Краснодарском крае завели уголовное дело на лжеинвалида
Facebook будет проверять личности авторов вирусных постов

Эксперт: утилизация медицинских масок – проблема, требующая решения

Здоровье

Использованные медицинские маски нужно утилизировать в особых условиях. Сейчас этот вопрос в России не проработан.

Такое мнение высказал президент Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов.

"Утилизация медицинских отходов — это отдельная и очень большая проблема, потому что медицинские отходы связаны с появлением очень большого количества токсинов. И эти токсины — это то, во что превращается кровь при утилизации, во что превращаются ткани человеческие. Утилизация всех этих тампонов, масок и так далее — это все особо опасные отходы. И учитывая, что они именно особо опасные, класс А и класс Б, их утилизации отводится особое место, поэтому утилизация медицинских масок, в частности — отдельный вопрос и тоже связан с серьезными сложностями", — пояснил эксперт.

Он также отметил, что появление в России лекарства для профилактики коронавируса — хорошая новость, но все равно вакцина нужна как можно скорее.

"Речь о том, что есть некое средство, которое уменьшает или предотвращает развитие цитокинового шторма. Естественно, мы рады, что такое средство есть. Но при этом понятно, что это некий паллиатив, некое частичное воздействие. Ожидаются более комплексные воздействия на вирус, с тем чтобы вообще не развивалось никаких поражений, потому что цитокиновый шторм развивается уже тогда, когда имеется существенное поражение вирусными агентами клеток организма. В том случае если была бы какая-то сыворотка, вакцина, вопрос бы стоял по-другому, что цитокинового шторма просто не будет, из-за того, что нет клеточного поражения. Это важный момент. Но хорошо, что для начала существует и такая возможность", — резюмировал Власов.

Напомним, что о появлении препарата от цитокинового шторма рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Это первый отечественный препарат такого рода.

маска ян власов коронавирус цитокиновый шторм
Последние материалы
Баранец: вбросы ПНС о Шугалее созданы по лекалам Запада
Лувр откроют к середине лета
Постановление о возврате налога самозанятым подписали в правительстве
Экипажи противолодочных кораблей приступили к учениям в Баренцевом море
Белоруссия задолжала России за газ почти $166 млн
Политолог: создание единого регистра – процесс неизбежный
Разведчица Вавилова: бдительность не должна перейти в мнительность
В Краснодарском крае завели уголовное дело на лжеинвалида
Коронавирус как триггер отказа от наличных
Facebook будет проверять личности авторов вирусных постов
Популярное
Российский шоу-бизнес
Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина

Очередной пародией побаловал россиян, в особенности москвичей, пародист Максим Галкин.

Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина
Зеленский получил индульгенцию на "хорватский сценарий" в Донбассе
Новости Украины
Зеленский получил индульгенцию на "хорватский сценарий" в Донбассе
Новости Украины
Писательница-националистка разделила русскоговорящих на категории
Российский шоу-бизнес
Флешмоб знаменитых: тему "голодающих артистов" подхватил Никас Сафронов
Любовь Степушова Почему сланцевые кампании США живут не по средствам Любовь Степушова Василий Амирджанов Москва откроется для прогулок строгого режима Василий Амирджанов Руслан Веснянко Возвращение блудного грузинского сына в украинскую политику Руслан Веснянко
Комментарии
Зеленский получил индульгенцию на "хорватский сценарий" в Донбассе
Зеленский получил индульгенцию на "хорватский сценарий" в Донбассе
Писательница-националистка разделила русскоговорящих на категории
Белоруссия задолжала России за газ почти $166 млн
Употребление миндаля улучшает здоровье сердца и сосудов
Зеленский получил индульгенцию на "хорватский сценарий" в Донбассе
Писательница-националистка разделила русскоговорящих на категории
Актриса Елена Воробей продала свою квартиру из-за кризиса
Индия "обошла" Китай по числу смертей от коронавируса
Канада на фоне пандемии "подцепила" вирус расизма
Флешмоб знаменитых: тему "голодающих артистов" подхватил Никас Сафронов
Взыскать немедленно: долги россиян достигли максимума
В Псковской области дети смогут гулять без родителей
Кадыров заявил об отсутствии личного самолета
Касьянов и Ко придумали, как "уберечь" Россию от поправок в Конституцию
Пользователь Zoom создал своего двойника
Пользователь Zoom создал своего двойника
Хоккеист Соколов рассказал об отношении канадцев к Путину
Уткин ответил на вопрос, чей Крым
Зеленский получил индульгенцию на "хорватский сценарий" в Донбассе
Зеленский получил индульгенцию на "хорватский сценарий" в Донбассе
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ