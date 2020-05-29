Эксперт: утилизация медицинских масок – проблема, требующая решения

Использованные медицинские маски нужно утилизировать в особых условиях. Сейчас этот вопрос в России не проработан.

Такое мнение высказал президент Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов.

"Утилизация медицинских отходов — это отдельная и очень большая проблема, потому что медицинские отходы связаны с появлением очень большого количества токсинов. И эти токсины — это то, во что превращается кровь при утилизации, во что превращаются ткани человеческие. Утилизация всех этих тампонов, масок и так далее — это все особо опасные отходы. И учитывая, что они именно особо опасные, класс А и класс Б, их утилизации отводится особое место, поэтому утилизация медицинских масок, в частности — отдельный вопрос и тоже связан с серьезными сложностями", — пояснил эксперт.

Он также отметил, что появление в России лекарства для профилактики коронавируса — хорошая новость, но все равно вакцина нужна как можно скорее.

"Речь о том, что есть некое средство, которое уменьшает или предотвращает развитие цитокинового шторма. Естественно, мы рады, что такое средство есть. Но при этом понятно, что это некий паллиатив, некое частичное воздействие. Ожидаются более комплексные воздействия на вирус, с тем чтобы вообще не развивалось никаких поражений, потому что цитокиновый шторм развивается уже тогда, когда имеется существенное поражение вирусными агентами клеток организма. В том случае если была бы какая-то сыворотка, вакцина, вопрос бы стоял по-другому, что цитокинового шторма просто не будет, из-за того, что нет клеточного поражения. Это важный момент. Но хорошо, что для начала существует и такая возможность", — резюмировал Власов.

Напомним, что о появлении препарата от цитокинового шторма рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Это первый отечественный препарат такого рода.