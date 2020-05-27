Мурашко: у нас теперь есть лекарство для профилактики осложнений COVID

В России зарегистрирован первый отечественный препарат, который предотвращает появление цитокинового шторма - одного из тяжелейших осложнений коронавирусной инфекции.

Об этом в эфире Первого канала рассказал Михаил Мурашко, министр здравоохранения.