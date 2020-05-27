В России зарегистрирован первый отечественный препарат, который предотвращает появление цитокинового шторма - одного из тяжелейших осложнений коронавирусной инфекции.
Об этом в эфире Первого канала рассказал Михаил Мурашко, министр здравоохранения.
"Препарат зарегистрирован на прошлой неделе и уже вошел в клиническую практикуЕще один препарат противовирусный, я пока воздержусь его называть, на этой неделе завершает исследование" - сказал Мурашко.
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