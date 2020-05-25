Американские специалисты из Юго-западного медицинского центра Университета Техаса пришли к выводу, что регулярные физические упражнения могут быть эффективным способом борьбы с болезнью Альцгеймера. Данный вывод прокомментировала врач-невролог, доцент кафедры нервных болезней Галина Владимировна Калмыкова.
"Это может быть правдой, как и любая гимнастика для ума, так и любые занятия чем-то абсолютно новым.
Регулярные физические упражнения способы улучшить мыслительные процессы, то есть формируются новые ассоциативные связи, включаются в работу другое полушарие. Поэтому да, конечно, физические упражнения могут быть эффективны", — сообщила эксперт.
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Врачи связывают это с тем, что высокий уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Люди с диабетом редко обращают внимание на кожные заболевания, которые могут говорить о развитии осложнений.
"Чрезмерная сухость кожи может привести к появлению синдрома диабетической стопы, который является одним из самых тяжелых осложнений при сахарном диабете", — сообщили специалисты.
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