Фитнес помогает бороться с болезнью Альцгеймера

Американские специалисты из Юго-западного медицинского центра Университета Техаса пришли к выводу, что регулярные физические упражнения могут быть эффективным способом борьбы с болезнью Альцгеймера.

Движение против Альцгеймера

Благодаря физической активности улучшается кровоснабжение головного мозга, что положительно отражается на памяти человека. Регулярная физическая нагрузка способствует улучшению памяти даже при высоком риске развития болезни Альцгеймера.

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие пожилые люди старше 60 лет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что московские биоматематики из института системной биологии и их зарубежные коллеги разработали стратегию борьбы с болезнью Альцгеймера, вычислив идеальное время начала и минимальные сроки лечения.

Некоторые ученые заявляют о том, что болезнью Альцгеймера можно заразиться. Были проведены исследования, в результате которых выяснилось, что возбудителем этого заболевания является бактерия Porphyromonas gingivalis, которая обитает в ротовой полости.