Доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН Игорь Гундаров прокомментировал высказывание министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко по поводу сроков разработки вакцины от COVID-19.
Министр заявил, что вакцина — это оружие проигранной войны. Когда закончится эпидемия, то она будет не нужна, так как в следующем году штамм вируса уже мутирует.
"Любой вирусолог или иммунолог скажет то же самое: две главные задачи вакцины — эффективность и безопасность. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко об этом многократно говорил.
Поэтому применять сейчас даже эффективную вакцину, значит, рисковать получить гробы или инвалидности уже от ее побочных эффектов", — считает эксперт.
Есть мнение, что разработка вакцины нужна для получения прибыли фармкомпаниями. Гундаров заявил, что когда вакцина появится, так все и будут говорить.
Кроме того, он отметил, что ситуация с COVID-19 не тянет ни на пандемию, ни на эпидемию, так как не превышен эпидемический порог. Это вспышка заболевания.
Также есть основания полагать, что началась она совсем не в Ухане, так как в ноябре прошлого года и в России, и в США уже были смертельные случаи у пациентов с пневмонией и высокой температурой.
Ранее сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов, член ОНФ Ян Власов заявил, что не надо торопиться с вакцинацией от коронавируса и делать прививку обязательной.
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