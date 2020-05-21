Профессор Гундаров: "Нельзя применять непроверенную вакцину"

Доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН Игорь Гундаров прокомментировал высказывание министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко по поводу сроков разработки вакцины от COVID-19.

Министр заявил, что вакцина — это оружие проигранной войны. Когда закончится эпидемия, то она будет не нужна, так как в следующем году штамм вируса уже мутирует.

Минимальный срок разработки вакцины 1,5 года

"Любой вирусолог или иммунолог скажет то же самое: две главные задачи вакцины — эффективность и безопасность. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко об этом многократно говорил. Поэтому применять сейчас даже эффективную вакцину, значит, рисковать получить гробы или инвалидности уже от ее побочных эффектов", — считает эксперт.

Есть мнение, что разработка вакцины нужна для получения прибыли фармкомпаниями. Гундаров заявил, что когда вакцина появится, так все и будут говорить.

Кроме того, он отметил, что ситуация с COVID-19 не тянет ни на пандемию, ни на эпидемию, так как не превышен эпидемический порог. Это вспышка заболевания.

Также есть основания полагать, что началась она совсем не в Ухане, так как в ноябре прошлого года и в России, и в США уже были смертельные случаи у пациентов с пневмонией и высокой температурой.

Ранее сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов, член ОНФ Ян Власов заявил, что не надо торопиться с вакцинацией от коронавируса и делать прививку обязательной.