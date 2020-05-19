Делать ли прививку от "ковида"?

Сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов, член ОНФ Ян Власов считает, что не надо торопиться с вакцинацией от коронавируса и делать прививку обязательной.

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Опрос Исследовательского центра портала Superjob. ru говорит о том, что 43% респондентов не считают необходимым делать прививку от Covid-19.

Наиболее скептически настроены респонденты в возрасте 35-44 лет (50%). Не видят нужды в прививке 47% женщин и 41% мужчин.

Более половины граждан РФ (57%) заявляют, что сделают себе прививку от Covid-19, когда будет разработана вакцина.

Наибольшую готовность сделать прививку продемонстрировали люди в возрасте до 24 лет — 69%. При этом мужчины готовы на это в большей мере, чем женщины — 59% и 53% соответственно.

Опрос был проведен 22 апреля среди 1600 респондентов старше 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 367 населенных пунктах.

Как сказал "Правде. Ру" председатель Общественного Совета по защите прав пациентов при Росстрахнадзоре, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов, член ОНФ Ян Власов, не надо торопиться с вакцинацией и делать обязательной по следующим причинам:

"Самый большой минус этой прививки, что она может быть неэффективна, потому что вирус видоизменяется, фактически прямо на ходу, происходит перестройка самого заболевания, поэтому каким оно будет к тому времени, когда народ провакцинируется, сказать сложно". "Мы все прекрасно понимаем, как работает бизнес подобного рода препаратов. Иногда многие особо выдающиеся специалисты в этой области торопятся выдать желаемое за действительное и заработать как можно больше денег раньше других". "Есть понятие "клинические исследования". Эти клинические исследования — это вполне регламентированные 61-м Федеральным законом этапы. Сначала делается препарат, потом он исследуется на безопасность, потом на терапевтическую эффективность. Процесс клинических исследований может происходить больше года-полутора и клиническая группа, для начала, должна включать 500 человек".

"По этим правилам надо жить для того, чтобы получить безопасный препарат, а не препарат, который будет калечить. Если он, не дай Бог, окажется не просто дефективным, а опасным, это будет катастрофа", — сказал Ян Власов.

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