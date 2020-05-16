Комаровский посоветовал укреплять иммунитет мороженым

Врач Евгений Комаровский рассказал о десерте, который способен укрепить иммунитет при регулярном употреблении.

По его словам, неожиданный эффект для иммунной системы имеет мороженое. Врач утверждает, что воздействие холода на миндалины способствует общему укреплению состояния полости рта и формированию устойчивости организма к некоторым болезням.