Врач Евгений Комаровский рассказал о десерте, который способен укрепить иммунитет при регулярном употреблении.
По его словам, неожиданный эффект для иммунной системы имеет мороженое. Врач утверждает, что воздействие холода на миндалины способствует общему укреплению состояния полости рта и формированию устойчивости организма к некоторым болезням.
"Я очень часто рассказываю о том, что для укрепления местного иммунитета полости рта регулярное воздействие холода на миндалины — это очень круто", — пояснил Комаровский.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.