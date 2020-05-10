За прошедшие сутки на территории России было выявлено 11012 случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее количество инфицированных COVID-19 в стране превысило отметки в 200 тысяч и теперь составляет 209688 человек.
Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавируса.
Примечательно, что 42,4% новых пациентов не имеют клинических проявлений болезни.
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