11012 россиян заразились коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки на территории России было выявлено 11012 случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее количество инфицированных COVID-19 в стране превысило отметки в 200 тысяч и теперь составляет 209688 человек.

Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавируса.

Примечательно, что 42,4% новых пациентов не имеют клинических проявлений болезни.