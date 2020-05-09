За последние сутки в России было подтверждено 10817 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Примечательно, что 40,7% инфицированных не имеют клинических проявлений болезни. Общее количество заболевших в России составляет 198676 человек.
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Утром 7 мая задержали красноярского предпринимателя Анатолия Быкова. В очередной раз — и каждый раз о проблемах бизнесмена сообщает пресса всей страны.