За сутки в России выявлено 10817 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России было подтверждено 10817 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Примечательно, что 40,7% инфицированных не имеют клинических проявлений болезни. Общее количество заболевших в России составляет 198676 человек.