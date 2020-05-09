Стало известно, как певица Адель похудела на 45 килограмм

Личный тренер Адель Пит Герасимо рассказал, как британской певице удалось похудеть на 45 килограмм.

По словам тренера, артистка не имела какого-то примера для подражания, просто захотела восстановить свое здоровье после беременности.

"Она поменяла привычки в питании и стала заниматься физическими упражнениями", — написал тренер в своем Instagram.

Герасимо отметил, что справиться с активным гастрольным графиком ей также помогают спортивные тренировки.