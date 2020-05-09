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Стало известно, как певица Адель похудела на 45 килограмм

Здоровье

Личный тренер Адель Пит Герасимо рассказал, как британской певице удалось похудеть на 45 килограмм.

По словам тренера, артистка не имела какого-то примера для подражания, просто захотела восстановить свое здоровье после беременности.

"Она поменяла привычки в питании и стала заниматься физическими упражнениями", — написал тренер в своем Instagram.

Герасимо отметил, что справиться с активным гастрольным графиком ей также помогают спортивные тренировки.

"По моему личному опыту работы с ней могу сказать, что она всегда шла в такт собственному ритму", — заключил он.

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