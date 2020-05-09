Личный тренер Адель Пит Герасимо рассказал, как британской певице удалось похудеть на 45 килограмм.
По словам тренера, артистка не имела какого-то примера для подражания, просто захотела восстановить свое здоровье после беременности.
"Она поменяла привычки в питании и стала заниматься физическими упражнениями", — написал тренер в своем Instagram.
Герасимо отметил, что справиться с активным гастрольным графиком ей также помогают спортивные тренировки.
"По моему личному опыту работы с ней могу сказать, что она всегда шла в такт собственному ритму", — заключил он.
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