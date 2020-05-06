В Великобритании число зараженных COVID-19 превысило 200 тыс. человек

В Великобритании число заразившихся коронавирусом превысило 200 тысяч человек. 30 тысяч человек скончались от этого заболевания.

"Среди заразившихся COVID-19 30 076 человек скончались, что на 649 человек больше по сравнению с предыдущим днем. Таким образом, в Великобритании увеличилось количество смертельных исходов от коронавируса нового типа. Великобритания занимает второе место в мире по заболеваемости после Италии", — сообщил министр жилищного строительства, по делам регионов и местного самоуправления Роберт Дженрик.

Врачи из разных стран выявляют на фоне коронавируса различные нарушения, связанные со свертываемостью крови: от поражений кожи на ногах до инсульта и закупорки сосудов. Если микротромбы не лечить, то они могут проявиться спустя несколько дней или месяцев после того, как симптомы респираторного заболевания уже прошли.

В результате проведенных исследований выяснилось, что до 30% пациентов, у которых коронавирус протекал в тяжелой форме, страдали потенциально смертельной закупоркой в одной из артерий легких.