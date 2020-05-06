В Великобритании число заразившихся коронавирусом превысило 200 тысяч человек. 30 тысяч человек скончались от этого заболевания.
"Среди заразившихся COVID-19 30 076 человек скончались, что на 649 человек больше по сравнению с предыдущим днем. Таким образом, в Великобритании увеличилось количество смертельных исходов от коронавируса нового типа.
Великобритания занимает второе место в мире по заболеваемости после Италии", — сообщил министр жилищного строительства, по делам регионов и местного самоуправления Роберт Дженрик.
Врачи из разных стран выявляют на фоне коронавируса различные нарушения, связанные со свертываемостью крови: от поражений кожи на ногах до инсульта и закупорки сосудов. Если микротромбы не лечить, то они могут проявиться спустя несколько дней или месяцев после того, как симптомы респираторного заболевания уже прошли.
В результате проведенных исследований выяснилось, что до 30% пациентов, у которых коронавирус протекал в тяжелой форме, страдали потенциально смертельной закупоркой в одной из артерий легких.
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