Врач рассказал об опасности COVID-19 для астматиков

Врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в период эпидемии коронавируса особенно осторожными нужно быть людям с бронхиальной астмой.

"Пациенты, у которых есть хронические бронхо-легочные заболевания, тяжелее переносят любые вирусные инфекции, в том числе те, которые влияют на легкие. К числу таких инфекций относится и COVID-19", — сообщил Тимаков.

Сейчас людям, страдающим астмой и другими хроническими заболеваниями, нужно строго соблюдать режим самоизоляции, социальную дистанцию и носить медицинские маски.

Также данной группе пациентов следует принимать назначенные им лекарства.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, почему коронавирус особенно опасен для аллергиков. Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что для аллергиков сейчас наиболее целесообразно соблюдать режим самоизоляции особенно тщательно. Также он рекомендовала аллергикам при выходе на улицу обязательно надевать маску, так как она защитит и от COVID-19, и от пыльцы.